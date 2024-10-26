Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 25 октября

Сегодня, 25 октября, завершились матчи четвертьфинала на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. ATP-500, Базель. 1/4 финала, 25 октября, результаты дня:

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Артюр Фис (Франция, 7) — 6:7 (5:7), 3:6;

Андрей Рублёв (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6) — 5:7, 7:6 (7:3), 4:6;

Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Хольгер Руне (Дания, 4) — 2:6, 4:6;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, WC) — 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3).

Турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.