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Определились все полуфинальные пары турнира ATP-500 в Базеле

Определились все полуфинальные пары турнира ATP-500 в Базеле
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В пятницу, 25 октября, завершились четвертьфинальные матчи финала хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми полуфинальными парами.

Теннис. ATP-500, Базель, Швейцария. 1/2 финала:

  • Бен Шелтон (США, 6) — Артюр Фис (Франция, 7);
  • Хольгер Руне (Дания, 4) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

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