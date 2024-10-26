«Хотелось бы услышать имена». Кузнецова — об ухудшении отношений Синнера с игроками тура

Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поделилась мнением об интервью итальянца Янника Синнера, в котором он заявил, что разочаровался в некоторых игроках мужского тура.

«Янник Синнер в новом интервью изданию Sky Sport намекнул, что у него испортились отношения с некоторыми игроками после допингового скандала, а с кем-то, наоборот, потеплели. Конечно, хотелось бы услышать имена. Но, думаю, Янник и так чрезмерно для себя разоткровенничался и углубляться в эту тему не будет», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет. Некоторые представители мужского тура категорично восприняли данную новость.