Определился соперник Карена Хачанова в полуфинале турнира в Вене

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов узнал своего соперника по полуфиналу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче за выход в финал Хачанов встретится с австралийским теннисистом Алексом де Минором, который обыграл чеха Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Де Минор выполнил два эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Его соперник 15 раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Встреча Хачанова с де Минором на турнире в Вене состоится сегодня, 26 октября.