Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился соперник Карена Хачанова в полуфинале турнира в Вене

Определился соперник Карена Хачанова в полуфинале турнира в Вене
Комментарии

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов узнал своего соперника по полуфиналу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче за выход в финал Хачанов встретится с австралийским теннисистом Алексом де Минором, который обыграл чеха Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Вена. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 22:15 МСК
Якуб Меншик
51
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 2 		6 6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Де Минор выполнил два эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Его соперник 15 раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Встреча Хачанова с де Минором на турнире в Вене состоится сегодня, 26 октября.

Материалы по теме
Хачанов — в полуфинале Вены. Рублёва оштрафовали за мат — место на Итоговом под угрозой
Видео
Хачанов — в полуфинале Вены. Рублёва оштрафовали за мат — место на Итоговом под угрозой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android