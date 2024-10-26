Определился соперник Карена Хачанова в полуфинале турнира в Вене
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов узнал своего соперника по полуфиналу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче за выход в финал Хачанов встретится с австралийским теннисистом Алексом де Минором, который обыграл чеха Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:4.
Вена. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 22:15 МСК
51
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 2 часа 35 минут. Де Минор выполнил два эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Его соперник 15 раз подал навылет, сделал две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Встреча Хачанова с де Минором на турнире в Вене состоится сегодня, 26 октября.
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