Определились все полуфинальные пары турнира ATP-500 в Вене

В пятницу, 25 октября, завершились четвертьфинальные матчи финала хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми полуфинальными парами.

Теннис. ATP-500, Вена, Австрия. 1/2 финала:

Лоренцо Музетти (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания);

Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).

Соревнования в Вене с призовым фондом € 2 470 310 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6, 4:6, 6:3.