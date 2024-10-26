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Определились все полуфинальные пары турнира ATP-500 в Вене

Определились все полуфинальные пары турнира ATP-500 в Вене
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В пятницу, 25 октября, завершились четвертьфинальные матчи финала хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми полуфинальными парами.

Теннис. ATP-500, Вена, Австрия. 1/2 финала:

  • Лоренцо Музетти (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания);
  • Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).

Соревнования в Вене с призовым фондом € 2 470 310 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6, 4:6, 6:3.

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