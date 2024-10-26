Софья Кенин вышла в финал турнира WTA-500 в Токио, обыграв Кэти Бултер

26 октября на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Токио завершился первый матч 1/2 финала. 155-я ракетка мира американка Софья Кенин обыграла 33-ю в мировом рейтинге Кэти Бултер из Великобритании (девятый посев на турнире) — 6:4, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Бултер четыре раза подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. Кенин выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и выиграла за матч три брейк-пойнта из девяти заработанных.
В финале WTA-500 в Токио Софья Кенин сыграет с победительницей второго полуфинального противостояния между седьмой ракеткой мира и первой сеяной китаянкой Чжэн Циньвэнь и 16-й в рейтинге WTA российской теннисисткой Дианой Шнайдер (шестой посев).
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