Диана Шнайдер — Чжэн Циньвэнь: китаянка на тай-брейке выиграла 1-й сет полуфинала в Токио

В эти минуты проходит матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и первой сеяной на соревнованиях китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая в мировом рейтинге). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый сет на тай-брейке выиграла китайская теннисистка — 7:6 (7:5).

Диана Шнайдер и Чжэн Циньвэнь проводят первый матч между собой на турнирах уровня WTA.

Соревнования в столице Японии с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.