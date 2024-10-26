Диана Шнайдер уступила Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Токио

Завершился матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и первой сеяной на соревнованиях китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая в мировом рейтинге). Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала представительница Китая.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету китайской теннисистки семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В матче за титул чемпионки турнира в Токио Чжэн Циньвэнь сыграет с обидчицей Дарьи Касаткиной американкой Софьей Кенин, занимающей 155-ю строчку в рейтинге WTA.

Соревнования в столице Японии с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.