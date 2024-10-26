Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 26 октября

Сегодня, 26 октября, пройдут матчи полуфинальной стадии на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Базель. 1/2 финала, 26 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):

16:00. Бен Шелтон (США, 6) — Артюр Фис (Франция, 7);

18:00. Хольгер Руне (Дания, 4) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший польского теннисиста Хуберта Хуркача.