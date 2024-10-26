Алина Корнеева и Полина Кудерметова проиграли в финале парного челленджера в Мексике

Российские теннисистки Алина Корнеева и Полина Кудерметова проиграли финальный матч парного челленджера в Тампико (Мексика) канадскому дуэту Кармен Корли/Ребекка Марино — 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Российская пара один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и семь выигранных брейк-пойнтов из девяти.

Алина Корнеева и Полина Кудерметова имеют на своём счету по два титула чемпионок парных турниров категории ITF. Корнеева в 2023 году в дуэте с японкой Сарой Саито вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», в котором спортсменки уступили американкам Тайре Грант и Клерви Нгуну (3:6, 2:6).