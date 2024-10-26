Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 26 октября

Сегодня, 26 октября, пройдут матчи стадии полуфинала на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Вена. 1/2 финала, 26 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):

16:00. Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Джек Дрейпер (Великобритания, 7);

17:30. Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия, 2).

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2023 года он обыграл россиянина Даниила Медведева.