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«Какой смысл? Сделать драму из ничего?» Каспер Рууд — о жалобах на теннисные мячи

«Какой смысл? Сделать драму из ничего?» Каспер Рууд — о жалобах на теннисные мячи
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об игроках, которые активно жалуются на теннисные мячи во время турниров.

«Для меня забавно, что некоторые игроки приезжают на турнир за пять дней до его начала, чтобы потренироваться, и я сам часто так делаю, если только не еду сразу с турнира на турнир. Они натягивают струны на 28 ракетках, чтобы добиться нужного натяжения. Затем они выходят в четвёртый круг и начинают жаловаться на мячи. Но мячи были одни и те же в течение последних девяти дней. Какой смысл сейчас поднимать этот вопрос перед судьёй? Ну что он собирается изменить? «Да, позвоню в Dunlop (фирма производителя мячей. — Прим «Чемпионата») и они пришлют вам банку». Какой смысл? Просто чтобы сделать драму из ничего?» — сказал Рууд в эфире Nothing Major Podcast.

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