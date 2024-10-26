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«Московские ночи». Анна Калинская опубликовала фотографию из столицы

«Московские ночи». Анна Калинская опубликовала фотографию из столицы
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12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала фотографию на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Анны Калинской

«Московские ночи», — подписала публикацию теннисистка.

Ранее Калинская снялась с турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который проходит с 21 по 27 октября. Предположительно, для Анны сезон-2024 окончен. Для россиянки он стал одним из лучших в карьере. Калинская впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» (на Australian Open, Анна уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (на харде в Дубае и на траве в Берлине).

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