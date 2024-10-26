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Видеообзор победы Чжэн Циньвэнь над Дианой Шнайдер в полуфинале турнира в Токио

Видеообзор победы Чжэн Циньвэнь над Дианой Шнайдер в полуфинале турнира в Токио
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая в мировом рейтинге). Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала представительница Китая.

Токио (ж). 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 08:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной встречи.

Видео опубликовано на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В матче за титул чемпионки турнира в Токио Чжэн Циньвэнь сыграет с американкой Софьей Кенин, занимающей 155-ю строчку в рейтинге WTA.

Соревнования в столице Японии с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.

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