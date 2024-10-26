Видеообзор победы Чжэн Циньвэнь над Дианой Шнайдер в полуфинале турнира в Токио
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая в мировом рейтинге). Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала представительница Китая.
Токио (ж). 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 08:10 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
16
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной встречи.
Видео опубликовано на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
В матче за титул чемпионки турнира в Токио Чжэн Циньвэнь сыграет с американкой Софьей Кенин, занимающей 155-ю строчку в рейтинге WTA.
Соревнования в столице Японии с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.
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