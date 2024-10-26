Видеообзор победы Чжэн Циньвэнь над Дианой Шнайдер в полуфинале турнира в Токио

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер и китаянкой Чжэн Циньвэнь (седьмая в мировом рейтинге). Со счётом 7:6 (7:5), 6:3 победу одержала представительница Китая.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной встречи.

Видео опубликовано на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В матче за титул чемпионки турнира в Токио Чжэн Циньвэнь сыграет с американкой Софьей Кенин, занимающей 155-ю строчку в рейтинге WTA.

Соревнования в столице Японии с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.