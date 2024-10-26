Новак Джокович поздравил Марию Шарапову с включением в Международный зал теннисной славы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил пятикратную победительницу ТБШ, бывшую первую ракетку мира россиянку Марию Шарапову с введением в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

«Поздравляю», — написал Джокович на своей странице в соцсетях и отметил Шарапову.

24 октября стало известно, что Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Также места в Зале славы удостоилась одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века — братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

Стоит отметить, что сейчас в Международном зале теннисной славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).