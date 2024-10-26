Кенин в слезах снялась с парного полуфинала в Токио. Завтра ей играть за титул в одиночке

Американская теннисистка Софья Кенин снялась по ходу матча стадии полуфинала в парном разряде на турнире в Токио (Япония) из-за травмы. Ранее сегодня, 26 октября, спортсменка вышла в финал одиночного разряда, обыграв британку Кэти Бултер со счётом 6:4, 6:4.

Кенин в дуэте с соотечественницей Бетани Маттек-Сэндс играли против немки Лауры Зигемунд и японки Эны Сибахары. Американки проигрывали 2:5 в первом сете и были вынуждены сняться из-за травмы Софьи. Теннисистка испытывала проблемы с бедром, из-за чего расплакалась.

Фото: Кадр из трансляции

В финале турнира в Токио Софья Кенин сыграет с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.