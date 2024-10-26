Кенин в слезах снялась с парного полуфинала в Токио. Завтра ей играть за титул в одиночке
Поделиться
Американская теннисистка Софья Кенин снялась по ходу матча стадии полуфинала в парном разряде на турнире в Токио (Япония) из-за травмы. Ранее сегодня, 26 октября, спортсменка вышла в финал одиночного разряда, обыграв британку Кэти Бултер со счётом 6:4, 6:4.
Токио (ж). 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 06:10 МСК
155
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
33
Кэти Бултер
К. Бултер
Кенин в дуэте с соотечественницей Бетани Маттек-Сэндс играли против немки Лауры Зигемунд и японки Эны Сибахары. Американки проигрывали 2:5 в первом сете и были вынуждены сняться из-за травмы Софьи. Теннисистка испытывала проблемы с бедром, из-за чего расплакалась.
Фото: Кадр из трансляции
В финале турнира в Токио Софья Кенин сыграет с седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Комментарии
- 26 октября 2024
-
11:29
-
11:10
-
11:05
-
10:47
-
10:30
-
10:20
-
10:05
-
09:58
-
09:53
-
09:50
-
09:40
-
09:18
-
08:11
-
00:56
-
00:50
-
00:34
-
00:30
-
00:00
- 25 октября 2024
-
23:55
-
23:42
-
23:30
-
23:29
-
22:50
-
22:39
-
22:37
-
22:13
-
21:59
-
21:42
-
21:34
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:48
-
20:23
-
20:23