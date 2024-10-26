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Софья Кенин впервые за 13 месяцев вышла в финал WTA и вернётся в топ-100

Софья Кенин впервые за 13 месяцев вышла в финал WTA и вернётся в топ-100
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155-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин вышла в финал на турнире WTA впервые за 13 месяцев. Сегодня, 26 октября, она обыграла британку Кэти Бултер (6:4, 6:4) в полуфинале на соревнованиях категории WTA-500 в Токио (Япония).

Токио (ж). 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 06:10 МСК
Софья Кенин
155
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Кэти Бултер
33
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

В последний раз Кенин выходила в финал на турнире WTA в одиночном разряде в сентябре 2023 года. В Сан-Диего (США) Софья уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Благодаря успешному выступлению на соревнованиях в Токио Софья Кенин гарантированно вернётся в топ-100 мирового рейтинга. Вне зависимости от результата в финале она станет как минимум 88-й ракеткой мира. Напомним, за титул она поспорит с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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