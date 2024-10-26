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Родители Роджера Федерера присутствовали на матче Шелтона и Рублёва на турнире в Базеле

Родители Роджера Федерера присутствовали на матче Шелтона и Рублёва на турнире в Базеле
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Родители 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера в отсутствие сына посетили турнир категории ATP-500 в Базеле. Они присутствовали на четвертьфинальном матче 23-й ракетки мира американца Бена Шелтона и россиянина Андрея Рублёва (5:7, 7:6 (7:3), 6:4) и находились в боксе американца.

Фото: Кадр из трансляции

Стоит отметить, что организаторы турнира в Базеле избегают каких-либо упоминаний о 10-кратном чемпионе данных соревнований Роджере Федерере вследствие начавшегося ещё в 2012 году конфликта Федерера с директором турнира Роджером Бреннвальдом. Их отношения испортились из-за разногласий по поводу гонорара теннисиста. Разговоры о напряжённости в отношениях Федерера с турниром начались снова после того, как Роджер не стал включать событие в свой прощальный тур. Данный факт может восприниматься местными болельщиками довольно болезненно, с учётом того, что Федерер родился в Базеле и был болбоем на соревнованиях, а его мама работала в центре аккредитаций турнира.

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