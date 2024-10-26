Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик: раздражает, что Синнер получил более 25% денег, которые я заработал за карьеру

Роддик: раздражает, что Синнер получил более 25% денег, которые я заработал за карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший теннисист чемпион US Open – 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик иронично высказался о выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии и о призовых победителя соревнований, итальянца Янника Синнера.

«Меня, конечно, очень раздражает то, что Синнер получил более 25% денег, которые я заработал за всю свою карьеру, всего за три дня выступлений», — приводит слова Роддика Punto de Break со ссылкой на его подкаст Served with Andy Roddick.

Напомним, Six Kings Slam проходил в Эр-Рияде с 16 по 19 октября. В турнире приняли участие первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. В финале соревнований Синнер обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. Остальные участники заработали как минимум по $ 1,5 млн.

Материалы по теме
Энди Роддик: проще отдать Синнеру $ 6 млн, чем организовать турнир со 120 игроками
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android