Роддик: раздражает, что Синнер получил более 25% денег, которые я заработал за карьеру

Бывший теннисист чемпион US Open – 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик иронично высказался о выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии и о призовых победителя соревнований, итальянца Янника Синнера.

«Меня, конечно, очень раздражает то, что Синнер получил более 25% денег, которые я заработал за всю свою карьеру, всего за три дня выступлений», — приводит слова Роддика Punto de Break со ссылкой на его подкаст Served with Andy Roddick.

Напомним, Six Kings Slam проходил в Эр-Рияде с 16 по 19 октября. В турнире приняли участие первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. В финале соревнований Синнер обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. Остальные участники заработали как минимум по $ 1,5 млн.