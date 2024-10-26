Карен Хачанов — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Вене

Сегодня, 26 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоится матч полуфинала, в котором встретятся 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 10-й номер мирового рейтинга Алекс де Минор из Австралии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 17:30 мск.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Алекс выиграл в третьем круге US Open — 2020 (6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1), а Карен взял реванш в первом раунде Дубая-2022 (6:3, 6:7 (1:7), 7:5).

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2023 года он обыграл россиянина Даниила Медведева.