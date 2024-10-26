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Артюр Фис выиграл 13 матчей подряд на турнирах категории ATP-500

Артюр Фис выиграл 13 матчей подряд на турнирах категории ATP-500
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20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис продлил свою впечатляющую серию на турнирах категории ATP-500. 20-летний спортсмен выиграл 13-й матч подряд на этом уровне после победы в четвертьфинале соревнований в Базеле (Швейцария). Он обыграл 12-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 6:3).

Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 15:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

В июле Фис победил на грунтовом турнире в Гамбурге (Германия), в финале обыграв немца Александра Зверева. В октябре француз выиграл соревнования в Токио (Япония), где в матче за титул одолел соотечественника Уго Умбера.

Ранее стало известно, что Артюр Фис заработал самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне и получит крупный денежный бонус.

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