Артюр Фис выиграл 13 матчей подряд на турнирах категории ATP-500

20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис продлил свою впечатляющую серию на турнирах категории ATP-500. 20-летний спортсмен выиграл 13-й матч подряд на этом уровне после победы в четвертьфинале соревнований в Базеле (Швейцария). Он обыграл 12-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 6:3).

В июле Фис победил на грунтовом турнире в Гамбурге (Германия), в финале обыграв немца Александра Зверева. В октябре француз выиграл соревнования в Токио (Япония), где в матче за титул одолел соотечественника Уго Умбера.

Ранее стало известно, что Артюр Фис заработал самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне и получит крупный денежный бонус.