Старт матча Рублёва и Шелтона в Базеле задерживали из-за дыма на корте

Начало четвертьфинального поединка между российским теннисистом Андреем Рублёвым и американцем Беном Шелтоном на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) задерживалось из-за густого дыма над кортом.

Игроки выходили на матч под дымовое сопровождение, которое не успело испариться к началу встречи, из-за чего теннисистам пришлось ждать.

Бен Шелтон пытался помочь развести дым с помощью полотенца, это у него не получилось. В итоге американец выиграл матч со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 и вышел в полуфинал. За право сыграть в матче за титул Шелтон поборется с французским теннисистом Артюром Фисом.