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Старт матча Рублёва и Шелтона в Базеле задерживали из-за дыма на корте

Старт матча Рублёва и Шелтона в Базеле задерживали из-за дыма на корте
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Начало четвертьфинального поединка между российским теннисистом Андреем Рублёвым и американцем Беном Шелтоном на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) задерживалось из-за густого дыма над кортом.

Игроки выходили на матч под дымовое сопровождение, которое не успело испариться к началу встречи, из-за чего теннисистам пришлось ждать.

Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 17:05 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 4
7 		6 3 6
         
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Бен Шелтон пытался помочь развести дым с помощью полотенца, это у него не получилось. В итоге американец выиграл матч со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 и вышел в полуфинал. За право сыграть в матче за титул Шелтон поборется с французским теннисистом Артюром Фисом.

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