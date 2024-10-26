Доминик Тим: профессиональный теннис вреден для здоровья

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим высказался о том, какой вред здоровью приносит профессиональный спорт.

«Я думаю, что то, как мы занимаемся теннисом, вредно для здоровья и что в какой-то момент одна или несколько частей тела приходят в упадок. Мы видим это почти у всех игроков, ни один теннисист не заканчивает свою карьеру полностью здоровым. Это свойственно всему профессиональному спорту. В моём случае это было запястье. Это не удивительно, так как я часто использовал его, особенно при ударе справа, и это была одна из моих самых важных частей, в последние моменты перед ударом по мячу я немного ускорял движение запястья. Я делал это, наверное, миллионы раз, и в какой-то момент доктор сказал, что запястье стало слишком слабым, и оно сломалось. После этого у меня больше никогда не было прежних ощущений», — приводит слова австрийца The Guardian.

В начале сентября Тиму исполнился 31 год. За карьеру Доминик завоевал 17 титулов на уровне ATP, последним стал триумф на US Open. Также Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020). Спад в игре австрийца начался в 2021 году после серьёзной травмы запястья, из-за которой он и завершил свою карьеру.