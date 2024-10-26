Павел Котов уступил Миомиру Кецмановичу на старте квалификации «Мастерса» в Париже

75-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в основную сетку «Мастерса» в Париже. На старте квалификационного раунда он уступил 58-му номеру рейтинга ATP сербу Миомиру Кецмановичу со счётом 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Котов четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и три выигранных брейк-пойнта из девяти.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.