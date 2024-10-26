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Сербка Ольга Данилович вышла в финал турнира в Гуанчжоу на снятии Катержины Синяковой

Сербка Ольга Данилович вышла в финал турнира в Гуанчжоу на снятии Катержины Синяковой
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86-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович вышла в финал на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В матче 1/2 финала её соперница, 48-я ракетка мира чешка Катержина Синякова, снялась с поединка по ходу третьего сета при счёте 4:6, 6:4, 4:3 в пользу Данилович.

Гуанчжоу. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 11:35 МСК
Катержина Синякова
48
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 4
         
Ольга Данилович
86
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Данилович выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Синяковой два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За титул на турнире в Гуанчжоу Ольга Данилович поспорит с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) — Кэролайн Доулхайд (США).

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