Сербка Ольга Данилович вышла в финал турнира в Гуанчжоу на снятии Катержины Синяковой

86-я ракетка мира сербская теннисистка Ольга Данилович вышла в финал на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В матче 1/2 финала её соперница, 48-я ракетка мира чешка Катержина Синякова, снялась с поединка по ходу третьего сета при счёте 4:6, 6:4, 4:3 в пользу Данилович.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Данилович выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Синяковой два эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За титул на турнире в Гуанчжоу Ольга Данилович поспорит с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) — Кэролайн Доулхайд (США).