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«Настал решающий момент». Алекс де Минор — о борьбе за попадание на Итоговый чемпионат ATP

«Настал решающий момент». Алекс де Минор — о борьбе за попадание на Итоговый чемпионат ATP
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о борьбе за попадание на Итоговый чемпионат ATP в этом году.

«Настал решающий момент. Важен каждый матч, каждое очко. Я сделаю всё, что в моих силах. В этом году я мало играл на турнирах, какое-то время был травмирован. Так что во мне много энергии и стремления к борьбе. Поэтому я собираюсь выкладываться по полной каждый раз, когда выхожу на корт», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

Сегодня, 26 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоится полуфинальный матч, в котором де Минор встретится с 24-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. В случае победы на соревнованиях в Вене австралиец обойдёт россиянина Андрея Рублёва, который занимает восьмое место в чемпионской гонке ATP.

Итоговый чемпионат АТР пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Напомним, путёвки на соревнования получают восемь сильнейших теннисистов по итогам сезона.

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