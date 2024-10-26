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Карен Хачанов разместил забавное фото с портретом на кофейной пенке

Карен Хачанов разместил забавное фото с портретом на кофейной пенке
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился фотографией своего портрета на кофейной пенке, полученного с помощью принтера.

Спортсмен разместил забавное фото своего изображения в чашке с кофе в своём аккаунте в социальных сетях и добавил эмодзи «глаза» и «смех».

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

Напомним, сегодня, 26 октября, Карен Хачанов сыграет с 10-м номером мирового рейтинга Алексом де Минором из Австралии в полуфинале хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 17:30 мск. Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

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