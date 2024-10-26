Патрик Муратоглу: Алькарас и Синнер — это гораздо больше, чем просто сильные удары по мячу

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу сравнил игру итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Они двое лучших на данный момент, Карлос может делать всё, идеально. Форхенд невероятен, не вижу никаких слабостей в бэкхенде. Он может играть плоско, резано, его укороченные удары, игра у сетки невероятны, он может подавать и бить с лёта, он подаёт невероятно хорошо для парня его роста, и физически он зверь. Иногда он может сбиться с ритма, из-за агрессивности делает гораздо больше невынужденных ошибок, чем Синнер.

Тогда как Синнер — машина. Он делает меньше необычных вещей и сейчас пытается добавить новое оружие в свою игру. Он не так хорош, как Карлос во многих областях, но то, что он умеет, он делает невероятно. Отнимает время у противника, принимает мяч рано, бьёт по мячу невероятно сильно, с такой уверенностью, потому что он не ошибается, у него потрясающее движение, это безумие.

Вот почему их матчи такие упорные, потому что всякий раз, когда уровень Карлоса немного падает, Синнер всегда на одном уровне, от начала до конца. Бьют ли по мячу сильнее, чем «Большая тройка»? Может быть, возможно, я бы не стал определять их так. Алькарас и Синнер — это гораздо больше, чем просто сильные удары по мячу», — приводит слова Муратоглу Tennis365.