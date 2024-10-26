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Директор «Мастерса» в Париже: Рафаэль Надаль отказался от уайлд-кард

Директор «Мастерса» в Париже: Рафаэль Надаль отказался от уайлд-кард
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Бывший французский теннисист, директор турнира категории «Мастерс» в Париже Седрик Пьолин рассказал об общении с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» экс первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я сказал, что могу предоставить ему уайлд-кард для участия в «Мастерсе» в Париже, но ответ был предельно ясен: он сосредоточен на финале Кубка Дэвиса и до тех пор не будет участвовать в официальных соревнованиях», — приводит слова Пьолина Tennis Majors.

Ранее Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере. Отметим, что испанец никогда не выигрывал титул на «Мастерсе» в Париже.

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