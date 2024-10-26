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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гонконге, где сыграет Диана Шнайдер

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гонконге, где сыграет Диана Шнайдер
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Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай), который пройдёт с 14 по 20 октября. Там сыграют три российские теннисистки.

16-я ракетка мира Диана Шнайдер является первой сеяной соревнований. На старте турнира она сразится с теннисисткой из квалификации. В основную сетку попала ещё две россиянки — 130-я ракетка мира Анастасия Захарова, которая сыграет с американкой Бернардой Пера, а также Маргарита Бетова, которая встретится с победительницей квалификации.

Фото: Сетка турнира в Гонконге

Турнир в Гонконге пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является канадка Лейла Фернандес.

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