Стала известна сетка турнира WTA-250 в Гонконге, где сыграет Диана Шнайдер

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-250 в Гонконге (Китай), который пройдёт с 14 по 20 октября. Там сыграют три российские теннисистки.

16-я ракетка мира Диана Шнайдер является первой сеяной соревнований. На старте турнира она сразится с теннисисткой из квалификации. В основную сетку попала ещё две россиянки — 130-я ракетка мира Анастасия Захарова, которая сыграет с американкой Бернардой Пера, а также Маргарита Бетова, которая встретится с победительницей квалификации.

Фото: Сетка турнира в Гонконге

Турнир в Гонконге пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой соревнований является канадка Лейла Фернандес.