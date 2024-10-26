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Пьолин: Надаль сыграет на Кубке Дэвиса лишь пару, чтобы не рисковать итоговым результатом

Пьолин: Надаль сыграет на Кубке Дэвиса лишь пару, чтобы не рисковать итоговым результатом
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Бывший французский теннисист, директор турнира категории «Мастерс» в Париже Седрик Пьолин рассказал об общении с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» экс первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я думаю, что он сыграет в парном разряде только для того, чтобы попрощаться и не будет ставить под угрозу результат команды ради своего участия в личных матчах. Есть определённый риск в том, чтобы не проиграть до парной встречи. Он хорошо знает себя, у него есть целая команда, и я думаю, что он всё понимает. Чем меньше мы играем, тем меньше у нас ритма. Чем меньше у вас ритма, тем меньше у вас уверенности. Несомненно, что при всех его травмах за два года другие сдались бы раньше. К его чести, он держался и сам решал, когда и где заканчивать. Это бесценно», — приводит слова Пьолина Tennis Majors.

Ранее Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере.

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