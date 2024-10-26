Павел Котов потерпел пятое поражение подряд
Сегодня, 26 октября, 75-я ракетка мира Павел Котов на старте квалификационного раунда «Мастерса» в Париже уступил 58-му номеру рейтинга ATP сербу Миомиру Кецмановичу (4:6, 3:6). Россиянин потерпел пятое поражение подряд.
Безвыигрышная серия Павла Котова:
- 28.09.2024. ATP-500. Пекин, хард. 1/8 финала. Котов — Флавио Коболли (Италия) — 2:6, 4:6.
- 03.10. 2024. «Мастерс». Шанхай, хард. Первый круг: Йосуке Ватануки (Япония) — Котов — 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.
- 14.10.2024. ATP-250. Стокгольм, хард. Первый круг: Котов — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 3:6, 4:6.
- 19.10.2024. ATP-500. Вена, хард. Квалификация. 1-й круг: Котов — Мартон Фучович (Венгрия) — 3:6, 4:6.
- 26.10. 2024. «Мастерс».Париж, хард. Квалификация. 1-й круг: Котов — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 3:6.
Последнюю победу россиянин одержал 26 сентября в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине, обыграв китайского теннисиста И Чжоу — 1:5, 6:3, 7:5.
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