Джек Дрейпер вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, обыграв Лоренцо Музетти

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/2 финала он обыграл представителя Италии 17-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу британца.

Игра продолжалась 1 час 48 минут. За это время Дрейпер выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). На счету Музетти два эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 (20%).

За второй титул в карьере Дрейпер поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с Алексом де Минором из Австралии.

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.