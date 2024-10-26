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Джек Дрейпер вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, обыграв Лоренцо Музетти

Джек Дрейпер вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, обыграв Лоренцо Музетти
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18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/2 финала он обыграл представителя Италии 17-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу британца.

Вена. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 16:10 МСК
Лоренцо Музетти
17
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Игра продолжалась 1 час 48 минут. За это время Дрейпер выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). На счету Музетти два эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 (20%).

За второй титул в карьере Дрейпер поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с Алексом де Минором из Австралии.

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.

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