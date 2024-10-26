Джек Дрейпер вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, обыграв Лоренцо Музетти

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/2 финала он обыграл представителя Италии 17-ю ракетку мира Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу британца.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Игра продолжалась 1 час 48 минут. За это время Дрейпер выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). На счету Музетти два эйса, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 (20%).
За второй титул в карьере Дрейпер поспорит либо с россиянином Кареном Хачановым, либо с Алексом де Минором из Австралии.
Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.
- 26 октября 2024
-
19:29
-
19:21
-
19:00
-
18:59
-
18:47
-
18:32
-
18:04
-
17:32
-
17:13
-
16:35
-
16:31
-
16:11
-
15:34
-
15:21
-
14:58
-
14:37
-
14:26
-
14:07
-
13:12
-
13:00
-
12:43
-
12:04
-
12:03
-
11:29
-
11:10
-
11:05
-
10:47
-
10:30
-
10:20
-
10:05
-
09:58
-
09:53
-
09:50
-
09:40
-
09:18