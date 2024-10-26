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Бен Шелтон стал первым финалистом турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Артюра Фиса

Бен Шелтон стал первым финалистом турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Артюра Фиса
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23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал первым финалистом на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В полуфинале он обыграл 20-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

Базель. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 16:10 МСК
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
3 		6 9
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамка Шелтон восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Фиса девять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Бен Шелтон встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.

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