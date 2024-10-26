Бен Шелтон стал первым финалистом турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Артюра Фиса

23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал первым финалистом на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В полуфинале он обыграл 20-ю ракетку мира из Франции Артюра Фиса со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамка Шелтон восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Фиса девять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Бен Шелтон встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.