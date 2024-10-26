«Он обыграл меня в Токио, хотел отомстить». Шелтон — об 1/2 финала в Базеле с Фисом

23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу в полуфинальном матче со своим другом 20-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

«Сегодня очень хорошо подавал, и мне пришлось это сделать, потому что знаю, на что способен Артюр, когда он касается мяча. Он тоже хорошо подавал. Это был матч очень высокого уровня, не знаю, как мне удалось вырвать тай-брейк во втором сете.

Думаю, всегда сложно играть с друзьями, но, возможно, мне было немного легче, потому что он обыграл меня в Токио, и я хотел отомстить. Он взял титул на той неделе, так что, надеюсь, смогу прийти и завоевать этот титул на текущей неделе», — сказал Шелтон в интервью на корте.

Матч Бена Шелтона и Артюра Фиса завершился со счётом 6:3, 7,5 (11:9) в пользу американца. В финале он встретится с победителем мата Хольгер Руне (Дания) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).