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Маттео Берреттини сообщил о прекращении сотрудничества с Франсиско Ройгом

Маттео Берреттини сообщил о прекращении сотрудничества с Франсиско Ройгом
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41-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил о прекращении сотрудничества со своим тренером Франсиско Ройгом.

«Хотел сообщить вам, что мы с Франсиско Ройгом решили прекратить наши профессиональные отношения. Могу только поблагодарить его за всю работу, которую он проделал в этом году, за его преданность делу и за результаты, которых мы достигли вместе. Это был профессиональный опыт, который позволил мне значительно вырасти как на корте, так и за его пределами. Желаю ему всего наилучшего в будущем и от всего сердца желаю удачи», — написал Берреттини в социальных сетях.

Франсиско Ройг работал с Маттео Берреттини с декабря 2023 года. Он также работал с Рафаэлем Надалем с 2005 по 2022 год.

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