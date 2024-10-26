Маттео Берреттини сообщил о прекращении сотрудничества с Франсиско Ройгом

41-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил о прекращении сотрудничества со своим тренером Франсиско Ройгом.

«Хотел сообщить вам, что мы с Франсиско Ройгом решили прекратить наши профессиональные отношения. Могу только поблагодарить его за всю работу, которую он проделал в этом году, за его преданность делу и за результаты, которых мы достигли вместе. Это был профессиональный опыт, который позволил мне значительно вырасти как на корте, так и за его пределами. Желаю ему всего наилучшего в будущем и от всего сердца желаю удачи», — написал Берреттини в социальных сетях.

Франсиско Ройг работал с Маттео Берреттини с декабря 2023 года. Он также работал с Рафаэлем Надалем с 2005 по 2022 год.