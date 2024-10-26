Карен Хачанов — Алекс де Минор: россиянин уверенно выиграл первый сет полуфинала в Вене

Завершился первый сет второго полуфинала хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором играют 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 10-й номер мирового рейтинга Алекс де Минор из Австралии. Стартовая партия со счётом 6:2 осталась за представителем России.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В момент написания новости начинается второй сет матча.

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2023 года он обыграл россиянина Даниила Медведева.