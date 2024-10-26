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Карен Хачанов — Алекс де Минор: россиянин уверенно выиграл первый сет полуфинала в Вене

Карен Хачанов — Алекс де Минор: россиянин уверенно выиграл первый сет полуфинала в Вене
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Завершился первый сет второго полуфинала хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором играют 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 10-й номер мирового рейтинга Алекс де Минор из Австралии. Стартовая партия со счётом 6:2 осталась за представителем России.

Вена. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 18:20 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
2 		2
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В момент написания новости начинается второй сет матча.

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2023 года он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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