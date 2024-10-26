Бен Шелтон — первый американец, вышедший в финал Базеля после Андре Агасси в 1998 году

23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал первым представителем США, который вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) после Андре Агасси в 1998 году.

Сегодня, 26 октября, Бен Шелтон в полуфинале обыграл 20-ю ракетку мира французского теннисиста Артюра Фиса со счётом 6:3, 7:6 (11:9). В финале американец встретится с победителем матча между 14-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне и представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром.

Напомним, турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.