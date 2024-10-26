Бен Шелтон — первый американец, вышедший в финал Базеля после Андре Агасси в 1998 году
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23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал первым представителем США, который вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) после Андре Агасси в 1998 году.
Сегодня, 26 октября, Бен Шелтон в полуфинале обыграл 20-ю ракетку мира французского теннисиста Артюра Фиса со счётом 6:3, 7:6 (11:9). В финале американец встретится с победителем матча между 14-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне и представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром.
Базель. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 16:10 МСК
23
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
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|2
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|7 11
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|6 9
20
Артюр Фис
А. Фис
Напомним, турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.
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