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Бен Шелтон — первый американец, вышедший в финал Базеля после Андре Агасси в 1998 году

Бен Шелтон — первый американец, вышедший в финал Базеля после Андре Агасси в 1998 году
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23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал первым представителем США, который вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) после Андре Агасси в 1998 году.

Сегодня, 26 октября, Бен Шелтон в полуфинале обыграл 20-ю ракетку мира французского теннисиста Артюра Фиса со счётом 6:3, 7:6 (11:9). В финале американец встретится с победителем матча между 14-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне и представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром.

Базель. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 16:10 МСК
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
3 		6 9
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Напомним, турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

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