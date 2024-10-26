Чжэн Циньвэнь — третья китаянка, доходившая как минимум до 1/2 финала три турнира подряд

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала третьей китайской теннисисткой в истории, которая смогла дойти до стадии 1/2 финала в трёх последовательно идущих турнирах WTA. Ранее это удалось экс первой ракетке мира, двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Ли На и Ван Цян.

Циньвэнь удалось сделать это на турнирах в Пекине, Ухане и Токио. На турнире категории WTA-1000 в столице Китая Циньвэнь как раз в полуфинале проиграла Каролине Муховой из Чехии. Впоследствии на домашнем турнире в Ухане китаянка дошла до финала, где в сложном матче в трёх сетах уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко — 3:6 7:5 3:6.

Сегодня, 26 октября, Циньвэнь со счётом 7:6 (7:5), 6:3 одержала победу над 16-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.