«Проще, когда ты один из лучших». Аннакон — о словах Синнера про плотный график в ATP-туре

Бывший тренер Роджера Федерера Пол Аннакон отреагировал на высказывания первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера о плотном графике в ATP-туре.

«Мне понравилось слышать, как Янник Синнер сказал: «Да, это много тенниса. Слишком много турниров. Но если вы не хотите играть, не играйте». Разумеется, это проще, когда ты один из лучших игроков в мире, но если ты собираешься участвовать в чемпионатах по итогам года, пытаясь выполнить свои обязательства в плане команд, спонсорства, партнёров, то очень сложно определить, когда не стоит играть. Не так просто сказать, если вы не хотите играть, не играйте. Но структура профессионального тура действительно раздроблена, и всегда была такой», — приводит слова Аннакона tennis365.

Напомним, Янник Синнер заявил что, несмотря на обилие турниров, за игроками всё ещё остаётся право выбора.