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В Базеле все полуфиналисты турнира ATP родились в 2000-х, это произошло впервые в истории

В Базеле все полуфиналисты турнира ATP родились в 2000-х, это произошло впервые в истории
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На хардовом турнире категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) все полуфиналисты родились в 2000-х. Подобное произошло впервые в истории тенниса.

Отметим, что в первом полуфинале играли 22-летний американский теннисист Бен Шелтон и 20-летний француз Артюр Фис. Во второй полуфинальной встрече сошлись 21-летний Хольгер Руне из Дании и его ровесник Джованни Мпетчи Перрикар из Франции.

Ранее определились финалисты турнира в Базеле. В титульном матче сыграют 23-я ракетка мира Бен Шелтон и Джованни Мпетчи Перрикар (50-й в рейтинге ATP).

Напомним, турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим, который в прошлогоднем финале обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

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