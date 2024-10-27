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Кафельников голосовал за включение Шараповой в Международный зал теннисной славы

Кафельников голосовал за включение Шараповой в Международный зал теннисной славы
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников сообщил, что голосовал за включение пятикратной победительницы ТБШ, также экс первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

«Могу сказать, что я как член Международного зала славы голосовал за вступление Шараповой», — приводит слова Кафельникова «Матч ТВ».

24 октября стало известно, что Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Также места в Зале славы удостоилась одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века — братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

Стоит отметить, что сейчас в Международном зале теннисной славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

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