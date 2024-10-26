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Хольгер Руне уступил Джованни Мпетчи Перрикару в 1/2 финала турнира в Базеле

Хольгер Руне уступил Джованни Мпетчи Перрикару в 1/2 финала турнира в Базеле
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50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В полуфинальном матче он обыграл 14-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Базель. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 18:10 МСК
Хольгер Руне
14
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Джованни Мпетчи Перрикар
50
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Руне пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Мпетчи Перрикара 15 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В финале Джованни Мпетчи Перрикар встретится с 23-й ракеткой мира из США Беном Шелтоном, который в 1/2 финала обошёл Артюра Фиса.

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