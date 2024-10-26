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Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, где встретится с Джеком Дрейпером

Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, где встретится с Джеком Дрейпером
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/2 финала он обыграл представителя Австралии 10-ю ракетку мира Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представителя России. Отметим, что это второй финал подряд для Хачанова. Ранее он стал победителем турнира в Алма-Ате.

Вена. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 18:20 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Игра продолжалась 1 час 30 минут. За это время Хачанов выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных (67%). На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За второй титул в карьере Хачанов поспорит с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который ранее оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:2).

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