Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, где встретится с Джеком Дрейпером

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/2 финала он обыграл представителя Австралии 10-ю ракетку мира Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представителя России. Отметим, что это второй финал подряд для Хачанова. Ранее он стал победителем турнира в Алма-Ате.
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Игра продолжалась 1 час 30 минут. За это время Хачанов выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных (67%). На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За второй титул в карьере Хачанов поспорит с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который ранее оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:2).
- 26 октября 2024
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