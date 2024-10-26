Определились финалисты турнира ATP-500 в Базеле

Сегодня, 26 октября, завершились два полуфинальных матча на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. ATP-500, Базель, Швейцария. 1/2 финала, 26 октября, результаты:

Бен Шелтон (США, 6) — Артюр Фис (Франция, 7) — 6:3, 7:6 (11:9);

— Артюр Фис (Франция, 7) — 6:3, 7:6 (11:9); Хольгер Руне (Дания, 4) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:7 (6:8), 4:6.

Напомним, турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший польского теннисиста Хуберта Хуркача.