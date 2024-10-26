Определились финалисты турнира ATP-500 в Вене

Сегодня, 26 октября, завершились два полуфинальных матча на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. ATP-500, Вена, Австрия. 1/2 финала, 26 октября, результаты:

Лоренцо Музетти (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 2:6, 4:6;

(Великобритания) — 2:6, 4:6; Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:2, 6:4.

Титульный матч состоится в воскресенье, 27 октября, примерно в 16:00 мск.

Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2023 года он обыграл россиянина Даниила Медведева.