Определились финалисты турнира ATP-500 в Вене
Сегодня, 26 октября, завершились два полуфинальных матча на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. ATP-500, Вена, Австрия. 1/2 финала, 26 октября, результаты:
- Лоренцо Музетти (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 2:6, 4:6;
- Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:2, 6:4.
Титульный матч состоится в воскресенье, 27 октября, примерно в 16:00 мск.
Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году. В финале 2023 года он обыграл россиянина Даниила Медведева.
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