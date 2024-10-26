Карен Хачанов продлил победную серию в туре до восьми матчей
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продлил свою победную серию до восьми матчей. На турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) россиянин вышел в финал, обыграв Алекса де Минора из Австралии со счётом 6:2, 6:4.
Вена. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 18:20 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Предыдущая победная серия Хачанова состояла из шести матчей в 2018 году на «Мастерсе» в Париже (Франция), такого же результата россиянин добился на турнирах Марселе и Дубае в 2018 году.
Отметим, что это второй финал подряд для Хачанова. Ранее он стал победителем турнира в Алма-Ате. За второй титул в карьере россиянин поспорит с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который ранее оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2.
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