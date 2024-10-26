Карен Хачанов продлил победную серию в туре до восьми матчей

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продлил свою победную серию до восьми матчей. На турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) россиянин вышел в финал, обыграв Алекса де Минора из Австралии со счётом 6:2, 6:4.

Предыдущая победная серия Хачанова состояла из шести матчей в 2018 году на «Мастерсе» в Париже (Франция), такого же результата россиянин добился на турнирах Марселе и Дубае в 2018 году.

Отметим, что это второй финал подряд для Хачанова. Ранее он стал победителем турнира в Алма-Ате. За второй титул в карьере россиянин поспорит с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который ранее оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2.