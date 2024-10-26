Феликс Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим снялся с «Мастерса», который пройдёт с 28 октября по 3 ноября в Париже, из-за травмы.

Теперь 23-я ракетка мира американец Бен Шелтон сыграет на старте турнира с лаки-лузером. Победитель этого матча выйдет на лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

Сегодня, 26 октября, от уайлд-кард на турнире отказался француз Гаэль Монфис, который также не сможет принять участие в соревнованиях из-за травмы.

Отметим, что ранее Оже-Альяссим не смог защитить титул чемпиона турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче второго круга он со счётом 1:6, 6:7 (6:8) проиграл будущему финалисту, 50-й ракетке мира 21-летнему представителю Франции Джованни Мпетчи Перрикару.