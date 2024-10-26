Джек Дрейпер — о финале в Вене: полуфинал ТБШ — более значимый матч, но я счастлив

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).
«Думаю, что первый сет был очень высокого уровня с моей стороны. Определённо, Лоренцо — очень жёсткий соперник. Знаю его с раннего детства, и играть против него всегда очень сложно. У него был невероятный сезон. Второй сет был очень напряжённым.
Это мой самый большой финал. Я был в финалах ATP-250. Полуфинал турнира «Большого шлема» — это, наверное, более значимый матч. Но в то же время оказаться в финале турнира категории 500 после всей той работы, которую проделал в этом году, и того сезона, который у меня был, — невероятно. Благодарен и очень счастлив оказаться в этой ситуации. Начнём завтра», — приводит слова Дрейпера официальный сайт ATP.
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Для 22-летнего британца это первый финал на уровне ATP-500. У него один титул — Штутгарт-2024. В финале турнира в Вене Дрейпер встретится с россиянином Кареном Хачановым.
- 26 октября 2024
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