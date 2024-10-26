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Джек Дрейпер — о финале в Вене: полуфинал ТБШ — более значимый матч, но я счастлив

Джек Дрейпер — о финале в Вене: полуфинал ТБШ — более значимый матч, но я счастлив
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18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал выход в финал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Думаю, что первый сет был очень высокого уровня с моей стороны. Определённо, Лоренцо — очень жёсткий соперник. Знаю его с раннего детства, и играть против него всегда очень сложно. У него был невероятный сезон. Второй сет был очень напряжённым.

Это мой самый большой финал. Я был в финалах ATP-250. Полуфинал турнира «Большого шлема» — это, наверное, более значимый матч. Но в то же время оказаться в финале турнира категории 500 после всей той работы, которую проделал в этом году, и того сезона, который у меня был, — невероятно. Благодарен и очень счастлив оказаться в этой ситуации. Начнём завтра», — приводит слова Дрейпера официальный сайт ATP.

Вена. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 16:10 МСК
Лоренцо Музетти
17
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Для 22-летнего британца это первый финал на уровне ATP-500. У него один титул — Штутгарт-2024. В финале турнира в Вене Дрейпер встретится с россиянином Кареном Хачановым.

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