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«Надеюсь на победу». Мпетчи Перрикар — о выходе в финал ATP-500 в Базеле

«Надеюсь на победу». Мпетчи Перрикар — о выходе в финал ATP-500 в Базеле
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50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар прокомментировал победу над 14-й ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне в полуфинале категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

«Это потрясающе — быть в финале. Сегодня провёл хороший матч. Против Хольгера было сложно, но нашёл ключ к победе в этом матче. Внутри меня было много эмоций, но я постарался их унять. Приятно оказаться в финале — и надеюсь на победу», — приводит слова Мпетчи Перрикара официальный сайт ATP.

В финале Джованни Мпетчи Перрикар встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном, который в 1/2 финала обошёл Артюра Фиса из Франции.

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